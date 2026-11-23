Понедельник, 23 ноября, начинается с интриги: на Солнце произошел небольшой выброс плазмы, и, по расчетам специалистов, он имеет высокие шансы задеть Землю именно в этот день. Однако ожидать мощного геомагнитного шторма не стоит.

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По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность того, что спокойную обстановку сменит полноценная буря, составляет около 22%. Скорее всего, нас ждут лишь небольшие геомагнитные возмущения. Об этом же говорят и в NOAA: по их прогнозу, максимальный планетарный индекс Kp в понедельник не превысит 4 баллов, что ниже порога даже слабой бури класса G1.

Если же выброс все-таки заденет магнитосферу чуть сильнее, чем рассчитывают, это может привести к образованию слабой бури класса G1 — самого низкого уровня по пятибалльной шкале. В таком случае жители высоких широт, возможно, смогут увидеть полярные сияния. Для большинства же людей это событие пройдет незаметно.