Базовый закон о психологической помощи в России находится на завершающей стадии подготовки, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что запрос на профессиональную психологическую помощь растет.

«Мы продолжаем системную работу, чтобы (психологическая - ред.) помощь была качественной и доступной. Вместе с экспертами МГУ, Минздрава, МЧС и профессиональным сообществом мы завершаем подготовку базового закона о психологической помощи», - написала Кузнецова в своем канале Мах.

Базовый закон установит единые стандарты, поможет развивать психологическую помощь и защитит права граждан, пишут РИА Новости .

Отметим, что сегодня, 22 ноября, в России отмечается День психолога.