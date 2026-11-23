Международный день акварели, День Фибоначчи, эспрессо, орехов кешью и сериала «Доктор Кто» отмечают сегодня, 23 ноября.

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23 ноября во всем мире отмечают Международный день акварели. Идея учреждения праздника принадлежит мексиканскому художнику Альфредо Гуати Рохо, основавшему Национальный музей акварели в Мехико. В начале 1990-х годов он предложил посвятить отдельную дату этой живописной технике, чтобы привлечь к ней внимание широкой публики.

Главная особенность акварели — прозрачность красок, благодаря которой художники могут создавать легкие цветовые переходы и передавать тончайшие оттенки света. При этом техника считается довольно сложной: краска быстро впитывается в бумагу, а исправить неудачный мазок бывает непросто. К празднику художественные музеи и галереи организуют выставки, мастера проводят открытые уроки и пленэры, знакомя зрителей с возможностями акварельной живописи.

23 ноября любители математики отмечают День Фибоначчи. Дата выбрана неслучайно: в американском формате записи она выглядит как 11/23, что соответствует первым четырем числам последовательности Фибоначчи — 1, 1, 2, 3. Ее принцип прост: каждое следующее число получается сложением двух предыдущих. Так образуется ряд 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и далее.

Свое название последовательность получила в честь итальянского математика Леонардо Пизанского, известного под именем Фибоначчи. В 1202 году он описал ее в труде «Книга абака» (Liber Abaci), рассматривая задачу о размножении кроликов. При этом аналогичные числовые закономерности были известны индийским математикам задолго до появления его работы.

Сегодня последовательность Фибоначчи изучают не только в математике: связанные с ней закономерности встречаются в моделях роста растений, расположении листьев и семян. В честь праздника проводят математические викторины, лекции и конкурсы головоломок, а участникам предлагают найти примеры знаменитого числового ряда в природе и повседневной жизни.

День эспрессо посвящен одному из самых известных кофейных напитков, который готовят, пропуская горячую воду под давлением через молотый кофе. Эспрессо появился в Италии и стал основой для множества популярных напитков, включая капучино, латте и американо.

В США 23 ноября отмечают неофициальный праздник, посвященный кешью, — День орехов кешью. Эти орехи ценят за нежный вкус и используют в десертах, соусах и блюдах азиатской кухни. Любопытно, что с ботанической точки зрения кешью — не орех, а семя, которое развивается на конце так называемого яблока кешью.