Новые украшения к Новому году и Рождеству появятся в Пскове в рамках проекта «Рождество начинается здесь». Финский парк, пешеходный и Троицкий мосты, а также некоторые участки центра города скоро начнут преображаться. Об этом сообщил глава города Пскова Станислав Стармолотов в своём канале Мах.

Фото: Станислав Стармолотов/ канал Мах

Троицкий мост будет украшен объемным еловым «поясом» и светодиодной «баской» из гирлянд с блестящими подвесными снежинками и новогодними шарами.

Пешеходный мост нарядится в еловое обрамление с мерцающей гирляндой, светодиодными фигурами ангелов, рождественскими звёздами и красными бантами.

Центр города будет украшен фигурными уличными консолями со звёздами и блёстками разных форм.