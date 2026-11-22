Психологическую помощь можно получить в России по полису ОМС, для этого нужно обратиться к лечащему врачу в поликлинике по месту прикрепления, он выдаст направление на консультацию, сообщили в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

«Чтобы получить консультацию медицинского психолога по полису ОМС, необходимо обратиться к лечащему врачу в поликлинике по месту прикрепления, врач определит показания и выдаст направление», - рассказали в пресс-службе фонда.

Там уточнили, что рекомендации по улучшению психологического состояния может дать врач в центрах здоровья и центрах медицины здорового долголетия. Региональные органы здравоохранения также организовывают на базах центров кабинеты психологической разгрузки, пишут РИА Новости .

«В рамках территориальных программ государственных гарантий также предусмотрены консультации медицинского психолога по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием или состоянием. В медицинских организациях, оказывающих паллиативную помощь, психологическая поддержка предоставляется пациенту и членам его семьи», - заключили в фонде.

Отметим, что сегодня, 22 ноября, в России отмечается День психолога.