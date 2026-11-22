Вирус гриппа отличается своей изменчивостью, его точечные мутации отмечаются ежегодно, сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Для вируса гриппа очень характерны изменения. Каждый раз, когда у нас приходит эпидемический сезон, мы смотрим, насколько меняется современный вирус гриппа, который циркулирует в данной человеческой популяции. И точечные мутации у вируса гриппа есть, и каждый год он изменяется», - рассказала Малинникова.

Она добавила, что в 2025 году были зафиксированы серьезные изменения в структуре вируса гриппа. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения полностью рекомендовала изменить состав вакцин в текущем эпидсезоне, пишут РИА Новости .

«Но пока данных о том, что этот грипп более тяжелый - нет. Есть только данные, что в связи с этим может заболеть больше людей», - заключила она.