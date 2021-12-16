Общество

Авиарейс Минеральные Воды - Псков задержан до второй половины воскресенья

Авиарейс Минеральные Воды - Псков перенесен на воскресенье, 19 декабря, из-за неприбытия воздушного судна в пункт отправления и неблагоприятных метеоусловий. В аэропорт Минеральных Вод не прибыл самолет из Екатеринбурга, который затем должен был вылететь в Псков, что привело к задержке рейса, сообщил накануне вечером официальный телеграм-канал Псковской области.

«Также, по прогнозу, в Пскове ночью ожидаются неблагоприятные метеоусловия - низкая облачность, - рассказал исполняющий обязанности директора Псковского международного аэропорта "Княгиня Ольга" Алексей Сырорыбов. - Поэтому вылет самолета из МинВод запланирован на 19 декабря в 13:50, затем в 17:30 этот же самолет отправится из Пскова в Калининград».

Из Пскова в Калининград летит 30 человек и 19 транзитных из Минеральных Вод, иногородние пассажиры размещены в гостиницах.