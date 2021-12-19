Общество

Пункт вакцинации в псковском «Акваполисе» переехал

Пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове переехал на второй этаж, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В настоящее время здесь можно привиться вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также вакциной от гриппа, отметила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Кроме того, в самой поликлинике доступны и вакцины от COVID-19 «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

«С 19 декабря мы переехали на второй этаж. Пункт работает ежедневно без выходных и праздничных дней. <...> Мы настоятельно приглашаем население пройти вакцинацию. Учитывая развитие эпидоставновки, не исключена еще одна волна заболевания. Чтобы защитить себя и своих близких, обязательно нужно привиться», - отметила Галина Неваленная.

Напомним, пункт вакцинации работает с 10.00 до 20.00. Одновременно в нем находится один врач, одна медсестра и операторы, которые заносят данные о вакцинированных в общий реестр. Работа пункта продолжится и в праздничные дни. График станет известен позже.