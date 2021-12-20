Общество

Подарки от Деда Мороза из «Псковжилстроя» отправятся в Дедовичи

Новогодние подарки от компании «Псковжилстрой» получат воспитанники Дедовичского детского приюта. Сотрудники государственного застройщика уже в третий раз участвуют в акции Детского фонда «Стань Дедом Морозом»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном отделении Детского фонда, всего в этом году благодаря акции подарки получат 200 детей из интернатов, приютов и крайне нуждающихся семей. Дети делают своими руками открытки Деду Морозу, а внутри пишут о своих желаниях. Сотрудники Детского фонда распределяют открытки среди организаций-партнеров и публикуют в своих соцсетях для частных жертвователей. Публикация открыток к предстоящему празднику завершится на этой неделе.

«По мере своих возможностей, - отмечают в компании «Псковжилстрой», - мы будем стараться участвовать в подобных акция ежегодно, ведь Новый год - это самый волшебный праздник. И так хочется подарить деткам хоть немного волшебства».

Дети в Дедовичах попросили у Деда Мороза игрушки с героями мультфильмов «Тачки» и «Щенячий патруль», ватрушку для катания с горки, толстовку, беспроводные наушники, смарт-часы. Подарки уедут к ним уже на этой неделе.

«Чем старше ребенок, тем взрослее его просьба, - говорит Юлия Колесова, заместитель председателя областного отделения Детского фонда. - Сотрудники «Псковжилстроя» помогают нам не только во время этой акции, но и поддерживают другие наши благотворительные инициативы, например, к 1 сентября и ко Дню защиты детей. Они наши друзья не первый год, регулярно видим их помощь».