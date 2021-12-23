Общество

В Пскове наградили Мавроди за спасение утопающего

Ученик псковской школы №3, семиклассник Ян Мавроди, получил медаль «За спасение на воде». Как сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в Instagram, заслуженную награду мальчику вручило руководство Главного управления МЧС России по Псковской области.

«Прошедшим летом Ян совершил смелый и самоотверженный поступок: спас тонущего в реке первоклассника. Когда он увидел, что ребенок начал тонуть, не раздумывая, бросился к нему на помощь и вынес на руках на берег», - рассказал сити-менеджер.

О произошедшем в школу сообщила бабушка спасенного мальчика. «Очень хочется, чтобы такой поступок не остался незамеченным. Пусть все дети вашей школы знают, кто учится рядом с ними, и гордятся своим товарищем», - написала она.

«От имени администрации Пскова и себя лично благодарю Яна за неравнодушие и мужество. Отрадно, что среди псковских школьников есть такие дети, которые, рискуя своей жизнью, готовы в любую минуту прийти на помощь», - добавил Борис Елкин.