Ледовая обстановка ухудшилась на водоемах Псковской области

Ледовый покров на водоемах Псковской области не имеет достаточной прочности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Данные ледовой разведки, которая проводилась 23 декабря, подтверждают ухудшение ледовой обстановки на водоемах области: на реке Великой толщина льда в среднем составляет от 9 до 15 см, в устье - всего 5-8 см. Особенно непрочный лед в районе городских мостов – 9-10 см. На Псковском озере толщина льда уменьшилась и теперь составляет 10-12 см, на Чудском озере около 17 см, в удалении от берега имеются трещины шириной до 15 см.
«Запрет выезда на лед транспорта действует всегда, независимо от времени года и погодных условий, за исключением движения на транспортных средствах по специально оборудованным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ледовым переправам. В области таковых не имеется», - отметили в пресс-службе.
В ведомстве призвали не подвергать свою жизнь неоправданному риску: не выходить на лед до установления устойчивого ледяного покрова и отмены запрета выхода.