Общество

Ледовая обстановка ухудшилась на водоемах Псковской области

Ледовый покров на водоемах Псковской области не имеет достаточной прочности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«Длительная оттепель, продолжавшаяся практически всю вторую декаду декабря, значительно ухудшила ледовую обстановку. Так, на этой неделе в акватории Чудского озера вблизи населенного пункта Ветвеник и деревни Доможирка Гдовского района произошло два происшествия, связанных с провалом техники и людей под лед. В результате указанных происшествий один человек погиб от переохлаждения», - напомнили в ведомстве.

Смотрите также Мотобуксировщик провалился под лед Чудского озера

Данные ледовой разведки, которая проводилась 23 декабря, подтверждают ухудшение ледовой обстановки на водоемах области: на реке Великой толщина льда в среднем составляет от 9 до 15 см, в устье - всего 5-8 см. Особенно непрочный лед в районе городских мостов – 9-10 см. На Псковском озере толщина льда уменьшилась и теперь составляет 10-12 см, на Чудском озере около 17 см, в удалении от берега имеются трещины шириной до 15 см.

Смотрите также Провалившийся под лед мужчина скончался в Гдовском районе

В регионе продолжает действовать запрет выхода населения на лед. Несоблюдение запрета выхода на лед является нарушением статьи 2.29 закона области от 4 мая 2003 года № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». За нарушение данной статьи предусмотрен административный штраф.

«Запрет выезда на лед транспорта действует всегда, независимо от времени года и погодных условий, за исключением движения на транспортных средствах по специально оборудованным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ледовым переправам. В области таковых не имеется», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве призвали не подвергать свою жизнь неоправданному риску: не выходить на лед до установления устойчивого ледяного покрова и отмены запрета выхода.