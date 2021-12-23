Соглашение в области социально-трудовых отношений подписали в Пскове

Соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в городе Пскове на 2022-2024 годы подписали сегодня, 24 декабря, в рамках работы Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Со стороны Псковского облсовпрофа соглашение подписал его председатель Игорь Иванов, вторую подпись поставила глава города Елена Полонская.

«Взаимодействие с социальными партнерами, на мой взгляд, - это одна из основ профсоюзной работы. Только с помощью такого плотного и плодотворного сотрудничества возможно получить высокие результаты в охране труда, в обеспечении достойной оплаты и выполнении всех социальных гарантий работников. Сегодня нашими социальными партнерами и заключенными с ними соглашениями обеспечиваются обеспечивается выполнение всех договоренностей на всех уровнях. Поэтому можно смело заявить, что Новый 2022 год профсоюзы региона встречают в сплоченной команде», – отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.