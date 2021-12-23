Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инфографика 2021
Инвестиционное развитие Итоги года
«Справедливая Россия» решает проблемы
закон и миграция
Особенности псковской кулинарии
музей русского пития
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
праздник в усадьбе
Что нужно для любимого хобби?
Изменения для владельцев недвижимости
«Классные каникулы» в Новый год
лечение без очередей и хамства
Псковский марафон
Телефон прямого эфира 56-73-72
разговоры о кухне
 
 
 
ещё Общество 23.12.2021 09:189 Хирурги, педиатры, медсестры: кто попал на виртуальную «Доску почета псковских медиков» 24.12.2021 17:100 Псковский суши-бар украсили к новогоднему конкурсу 24.12.2021 16:510 Новогодний огонек без пожара 24.12.2021 16:190 Островский педагог о престиже профессии и спорах с родителями 24.12.2021 16:120 Более 160 миллионов рублей на соцвыплаты направили в районы Псковской области 24.12.2021 15:570 Сильный снегопад ожидается в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 19.12.2021 13:381 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Гдовском районе 22.12.2021 16:5618 Суд не удовлетворил иск об отмене QR-кодов в Псковской области 17.12.2021 17:0122 Почти 2 млрд рублей требуется на реализацию концепции развития велосистемы Пскова 21.12.2021 21:414 Все школы Псковской области уйдут на зимние каникулы с 27 декабря по 9 января 21.12.2021 13:493 «Мини Лента» откроется в псковском торговом комплексе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новогодний огонек без пожара

24.12.2021 16:51|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Нового года все стараются создать себе праздничное настроение. Главным атрибутом торжества традиционно является новогодняя ель, с появлением искусственных аналогов псковичи начинают украшать их уже с начала декабря. Популярна в зимние выходные и пиротехника. Различные петарды и салюты запускают и взрослые, и дети. 

Для того, чтобы праздник прошел благополучно и оставил только положительные эмоции, необходимо помнить о некоторых правилах безопасности. Подробнее о них корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин. 

 

— При каких условиях эксплуатация новогодней гирлянды может привести к пожару в доме? Как этого избежать и происходили ли подобные случаи в Псковской области?

— Для украшения елки нельзя использовать неисправные и несертифицированные гирлянды. Дети не должны иметь доступ к контроллерам, проводам и розеткам.

Осознанно отнеситесь и к выбору гирлянд. Выбирать лучше изделия, покрытые огнезащитным составом и прошедшие тестирование в современной лаборатории. Такая информация обязательно указывается на упаковке. Гирлянды должны быть оснащены предохранителями, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки.

Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с мишурой, потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку. Проверку гирлянды нужно произвести перед ее размещением на елке.

В домашних условиях рекомендуется использовать украшения с мощностью не более 50 Вт. И не забудьте, что в одну розетку нельзя включать больше трех гирлянд. Если у вас есть сомнения, в гирлянде нет хотя бы одной лампочки или обнаружились явные повреждения – использовать такое украшение нельзя.

Самое главное правило пожарной безопасности – нельзя оставлять гирлянды включенными на ночь или в то время, когда никого нет дома. И обязательно следите за детьми, ведь они тянутся ко всему, что красиво мигает.

Случаев возгорания гирлянд в этом году на территории Псковской области не зарегистрировано.

— Напоминают ли жителям Псковской области о пожарной безопасности в преддверии Нового года? Как организована работа?

— В настоящее время сотрудники государственного пожарного надзора совместно с сотрудниками полиции провели профилактические рейды по местам реализации пиротехнической продукции. В ходе рейдов в местах реализации проведены инструктажи и беседы о соблюдении требований пожарной безопасности при хранении и продаже пиротехники.

Одновременно сотрудники проводят профилактические рейды по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе и в период новогодних каникул. В местах общего пользования (подъезды жилых домов, информационные стенды на улице или в местах массового пребывания людей) сотрудники размещают листовки.

— Какие советы псковичам вы можете дать, чтобы минимизировать риск возгораний в новогодние праздники?

—  Чтобы избежать негативных последствий, воспользуйтесь следующими правилами:

  • обучите детей и взрослых простейшим способам тушения пожара;
  • приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте;
  • никогда не курите в постели;
  • никогда не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, воздержитесь от использования самодельных электрических устройств;
  • при обращении с праздничными фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно осторожными;
  • избегайте захламления путей возможной эвакуации и складирования взрывопожароопасных веществ на чердаке и в подвале;
  • в одну розетку не вставляйте более двух вилок, чтобы избежать перегрева.

— Как часто в Псковской области происходят пожары, травмирование людей и прочие инциденты, связанные с использованием пиротехники?

— На территории Псковской области за последние 5 лет пожаров, травмирования людей и прочих инцидентов, связанных с использованием пиротехники, не допущено.

— О чем следует помнить жителям региона, которые в этот Новый год планируют использовать пиротехнику?

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности, следует соблюдать еще несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только положительные эмоции:

  1. Не украшайте елку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
  2. Не обкладывайте подставку елки ватой.
  3. Освещать елку следует только электрогирляндами промышленного производства.
  4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!
  5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.
  6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.
  7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.

Запрещено:

  • устраивать салюты на расстоянии, указанном в инструкции, от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев,
  • носить пиротехнические изделия в карманах,
  • держать фитиль во время зажигания около лица,
  • использовать пиротехнику при сильном ветре,
  • направлять ракеты и фейерверки на людей,
  • бросать петарды под ноги,
  • низко нагибаться над зажженными фейерверками,
  • находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.

В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового года зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на елках свечи, а также украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов.

Беседовала Ксения Иванова 

Теги: #пожарные #МЧС #безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею строительства временного моста от улицы Люксембург к Профсоюзной?
В опросе приняло участие 349 человек
24.12.2021, 17:100 Псковский суши-бар украсили к новогоднему конкурсу 24.12.2021, 17:000 Совет по инвестициям Псковской области поддержал ряд крупных проектов 24.12.2021, 16:510 Новогодний огонек без пожара 24.12.2021, 16:431 Суд взыскал с Google более 7 миллиардов рублей за повторное неудаление информации
24.12.2021, 16:390 Оштрафованный порховский алкобизнесмен взялся за старое 24.12.2021, 16:250 Рыбаки оказались отрезаны от берега на Чудском озере 24.12.2021, 16:221 «Венский Новый год»: псковичей приглашают на яркий и веселый концерт 24.12.2021, 16:190 Островский педагог о престиже профессии и спорах с родителями
24.12.2021, 16:120 Более 160 миллионов рублей на соцвыплаты направили в районы Псковской области 24.12.2021, 15:570 Сильный снегопад ожидается в Псковской области 24.12.2021, 15:460 Неоновыми огнями декорировали магазин к новогоднему конкурсу в Пскове 24.12.2021, 15:440 Лучшие композиции ансамбля «Псков» прозвучат в концерте «Зову тебя Россиею…»
24.12.2021, 15:390 Военные медики рассказали об особенностях работы в псковской инфекционке 24.12.2021, 15:290 Как соцсети завоевали Псковскую область в 2021 году 24.12.2021, 15:182 Псковская филармония не собирается прощаться с главным дирижером Николаем Хондзинским 24.12.2021, 15:010 Сбер за год выдал застройщикам в СЗФО более 100 млрд рублей
24.12.2021, 14:420 ДТП с грузовиком произошло в Гдовском районе 24.12.2021, 14:400 «Обратный отсчет»: Елизавета Барышникова об итогах филармонического сезона. ВИДЕО 24.12.2021, 14:360 Предпраздничные акции стартовали в «Деревне Соловьи» 24.12.2021, 14:320 Автомобиль перевернулся в Гдовском районе
24.12.2021, 14:260 «Титан-Полимер» присоединился к благотворительной акции «Елка желаний» 24.12.2021, 14:230 «Новогодний десант» высадился у детской больницы в Пскове. ФОТО 24.12.2021, 14:150 К «легкому банку» ВТБ подключились 250 тысяч пользователей 24.12.2021, 14:131 В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на январских праздниках
24.12.2021, 14:080 Бюджет Пскова на 2022 год увеличили более чем на 1,5 миллиарда рублей 24.12.2021, 14:031 «Обратный отсчет»: Лев Шлосберг об антиваксерах, схлопнувшемся протесте и либеральном фронте. ВИДЕО 24.12.2021, 14:010 Доступные к посещению по «Пушкинской карте» спектакли перечислили в псковском театре 24.12.2021, 13:470 Число желающих повысить финансовую грамотность удвоилось в Псковской области
24.12.2021, 13:371 До -17 градусов ожидается в Псковской области 25 декабря 24.12.2021, 13:282 Лев Шлосберг высказал мнение о причинах антиваксерских настроений в России 24.12.2021, 13:230 Из-за пандемии сфера культуры напряглась - Елизавета Барышникова 24.12.2021, 13:120 Мясная новинка появилась на прилавках «Деревни Соловьи»
24.12.2021, 13:090 Дед Мороз появился на балконе дома по улице Юности в Пскове 24.12.2021, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Львом Шлосбергом 24.12.2021, 12:540 Объем международных сделок торгового финансирования Сбера превысил 31 млрд долларов 24.12.2021, 12:510 Не запускать салюты с балконов просят псковичей
24.12.2021, 12:460 «Елку сюрпризов» придумали для псковичей накануне Нового года 24.12.2021, 12:411 Мошенники обогатились за счет псковичей на два миллиона рублей 24.12.2021, 12:360 «Хайпожоры»: One-man show и «у кого из нас мост не падал»... ВИДЕО 24.12.2021, 12:350 Псковский облсовпроф начал сотрудничать с железнодорожниками
24.12.2021, 12:182 Две кражи за один день пресекли росгвардейцы в псковском магазине 24.12.2021, 12:120 Проекты не в стол 24.12.2021, 12:121 Детский сад на 140 мест откроется рядом с новостройками на Запсковье 24.12.2021, 12:030 Еще шесть человек в Псковской области стали жертвами COVID-19
24.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 24.12.2021, 11:393 Нескольким организациям Пскова разрешили заниматься на «Машиностроителе» 24.12.2021, 11:370 Комикс псковского студента признали одним из лучших на всероссийском конкурсе 24.12.2021, 11:330 На заседание Псковской городской Думы пришел Дед Мороз
24.12.2021, 11:245 «Обратный отсчет»: Лев Шлосберг об антиваксерах, схлопнувшемся протесте и либеральном фронте 24.12.2021, 11:190 Эксперты ВТБ дали рекомендации по защите от мошенников во время новогодних праздников 24.12.2021, 11:080 Ледовая обстановка ухудшилась на водоемах Псковской области 24.12.2021, 11:052 На погашение долга из бюджета Пскова будут выделять по 150 млн рублей в год
24.12.2021, 10:530 «Обратный отсчет»: Елизавета Барышникова об итогах филармонического сезона 24.12.2021, 10:510 Красотки и Квазимодо: какие ели установили в Псковской области 24.12.2021, 10:460 Впервые в Псковской области построили детский сад на деньги частного инвестора 24.12.2021, 10:430 «Хайпожоры»: One-man show и «у кого из нас мост не падал»...
24.12.2021, 10:330 Омикрон-штамм может стать доминирующим в Петербурге к концу года — иммунолог 24.12.2021, 10:261 В Пскове наградили Мавроди за спасение утопающего 24.12.2021, 10:256 Более миллиона рублей присвоила заведующая детским садом в Пскове 24.12.2021, 10:223 Полномочия депутата Псковской гордумы Дмитрия Пермякова прекратили досрочно
24.12.2021, 10:160 Псковский СОБР отработал навыки стрельбы из пулеметов 24.12.2021, 10:057 Минсельхоз предупредил о росте цен на хлеб и подсолнечное масло 24.12.2021, 09:560 Сборник практических работ по астрономии издали в Пскове 24.12.2021, 09:450 Пожар в хозпостройке произошел на садовом участке в Псковском районе
24.12.2021, 09:320 Ребенок попал под машину из-за неосторожности взрослых в Великих Луках 24.12.2021, 09:201 Встреча с ветеранами предприятия состоялась в «Псковских тепловых сетях» 24.12.2021, 09:040 Более 30 команд российских школьников примут участие в музыкальном хакатоне в Пскове 24.12.2021, 08:490 Российские федеральные дороги начнут строить из отходов
24.12.2021, 08:340 Директору школы в Бежаницком районе на отсутствие мыла в туалетах указала прокуратура 24.12.2021, 08:190 Студентам себежского колледжа показали концерт и рассказали о вреде наркотиков 24.12.2021, 08:050 Псковские курсанты завоевали медали на первенстве СЗФО по самбо 24.12.2021, 07:490 В европейской части России начинается потепление
24.12.2021, 07:330 Более 30 тысяч псковичей ревакцинировались от коронавируса 24.12.2021, 07:170 В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после каникул 24.12.2021, 06:582 В Псковской области после коронавируса выздоровели более 500 человек за сутки 23.12.2021, 23:383 До 10 лет лишения свободы грозит пыталовцу, головой сломавшему нос полицейскому
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru