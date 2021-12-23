Общество

Новогодний огонек без пожара

В преддверии Нового года все стараются создать себе праздничное настроение. Главным атрибутом торжества традиционно является новогодняя ель, с появлением искусственных аналогов псковичи начинают украшать их уже с начала декабря. Популярна в зимние выходные и пиротехника. Различные петарды и салюты запускают и взрослые, и дети.

Для того, чтобы праздник прошел благополучно и оставил только положительные эмоции, необходимо помнить о некоторых правилах безопасности. Подробнее о них корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

— При каких условиях эксплуатация новогодней гирлянды может привести к пожару в доме? Как этого избежать и происходили ли подобные случаи в Псковской области?

— Для украшения елки нельзя использовать неисправные и несертифицированные гирлянды. Дети не должны иметь доступ к контроллерам, проводам и розеткам.

Осознанно отнеситесь и к выбору гирлянд. Выбирать лучше изделия, покрытые огнезащитным составом и прошедшие тестирование в современной лаборатории. Такая информация обязательно указывается на упаковке. Гирлянды должны быть оснащены предохранителями, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки.

Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с мишурой, потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку. Проверку гирлянды нужно произвести перед ее размещением на елке.

В домашних условиях рекомендуется использовать украшения с мощностью не более 50 Вт. И не забудьте, что в одну розетку нельзя включать больше трех гирлянд. Если у вас есть сомнения, в гирлянде нет хотя бы одной лампочки или обнаружились явные повреждения – использовать такое украшение нельзя.

Самое главное правило пожарной безопасности – нельзя оставлять гирлянды включенными на ночь или в то время, когда никого нет дома. И обязательно следите за детьми, ведь они тянутся ко всему, что красиво мигает.

Случаев возгорания гирлянд в этом году на территории Псковской области не зарегистрировано.

— Напоминают ли жителям Псковской области о пожарной безопасности в преддверии Нового года? Как организована работа?

— В настоящее время сотрудники государственного пожарного надзора совместно с сотрудниками полиции провели профилактические рейды по местам реализации пиротехнической продукции. В ходе рейдов в местах реализации проведены инструктажи и беседы о соблюдении требований пожарной безопасности при хранении и продаже пиротехники.

Одновременно сотрудники проводят профилактические рейды по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе и в период новогодних каникул. В местах общего пользования (подъезды жилых домов, информационные стенды на улице или в местах массового пребывания людей) сотрудники размещают листовки.

— Какие советы псковичам вы можете дать, чтобы минимизировать риск возгораний в новогодние праздники?

— Чтобы избежать негативных последствий, воспользуйтесь следующими правилами:

обучите детей и взрослых простейшим способам тушения пожара;

приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте;

никогда не курите в постели;

никогда не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, воздержитесь от использования самодельных электрических устройств;

при обращении с праздничными фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно осторожными;

избегайте захламления путей возможной эвакуации и складирования взрывопожароопасных веществ на чердаке и в подвале;

в одну розетку не вставляйте более двух вилок, чтобы избежать перегрева.

— Как часто в Псковской области происходят пожары, травмирование людей и прочие инциденты, связанные с использованием пиротехники?

— На территории Псковской области за последние 5 лет пожаров, травмирования людей и прочих инцидентов, связанных с использованием пиротехники, не допущено.

— О чем следует помнить жителям региона, которые в этот Новый год планируют использовать пиротехнику?

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности, следует соблюдать еще несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только положительные эмоции:

Не украшайте елку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. Не обкладывайте подставку елки ватой. Освещать елку следует только электрогирляндами промышленного производства. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.

Запрещено:

устраивать салюты на расстоянии, указанном в инструкции, от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев,

носить пиротехнические изделия в карманах,

держать фитиль во время зажигания около лица,

использовать пиротехнику при сильном ветре,

направлять ракеты и фейерверки на людей,

бросать петарды под ноги,

низко нагибаться над зажженными фейерверками,

находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.

В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового года зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на елках свечи, а также украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов.

Беседовала Ксения Иванова