Общество

Гимнастки Пскова и Великих Лук побывают на шоу Алексея Немова в «Лужниках»

Художественные гимнастки из Псковской области побывают на спортивно-гимнастическом шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Первые». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Показ шоу состоится в субботу, 25 декабря, во Дворце спорта «Лужники».

В составе делегации Псковской области — 27 юных воспитанников спортивных школ Пскова и Великих Лук. В Москве для ребят также запланировали обзорную экскурсию и посещение новогодней ярмарки у стен Кремля.

Такие поездки псковских ребят в столицу стали традицией. Они ежегодно организуются по инициативе и при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В этом году спортивно-гимнастическое шоу четырехкратного Олимпийского чемпиона Алексея Немова посвящено 60-летию первого полета человека в космос. На одной сцене встретятся самые разные виды спорта и искусства: спортивная, художественная, эстетическая и воздушная гимнастика, акробатика и прыжки на батуте, брейк-данс и хип-поп, классический балет и современная хореография, цирковые номера и эстрадный вокал.

В общей сложности в постановке примут участие более 200 спортсменов: чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, сильнейшие представители российских сборных в разных видах спорта и юные таланты.