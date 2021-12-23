Общество

Прибывшие для лечения больных COVID-19 военные врачи покинули Псковскую область

Чествование работников военно-медицинской службы министерства обороны РФ, прибывших около месяца назад в Псковскую область для лечения больных COVID-19, прошло в Псковской областной инфекционной больнице в связи с убытием врачей к местам прохождения службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Опытных медиков, учащихся военно-медицинских академий и младший состав войсковых частей наградили благодарственными письмами от губернатора Псковской области за активное содействие в предотвращении распространения коронавирусной инфекции и оказание квалифицированной медицинской помощи жителям региона.

В медучреждении напомнили, что в инфекционной больнице консультативную и практическую помощь врачам оказали пять офицеров-медиков различных специальностей из Москвы и Санкт-Петербурга, а также девушка-ефрейтор, анестезист реанимации из Пскова.

«Благодарим наших коллег за большой вклад в дело борьбы с пандемией, проявленную инициативу, свежий взгляд на нашу работу и новые пути выхода из проблемных ситуаций! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, счастливого пути!» - добавили в инфекционке.

Ранее сообщалось, что для лечения пациентов с COVID-19 в Псковскую область прибыли 30 военных врачей.