Общество

Почти 50 одаренных детей в Псковской области получат денежные премии

47 одаренных детей, которые стали победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов, получат премии в Псковской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Кроме того, премии предусмотрены и для 14 педагогических работников. В бюджете Псковской области на проведение выплат по программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» заложено 850 000 рублей. Педагоги получат премию в размере 20 214 рублей, а обучающиеся — по 12 063 рубля.

Премию назначают обучающимся в возрасте от 14 до 25 лет с целью развития, поддержки и поощрения творческой деятельности в различных областях знаний, спорте, туризме, художественном и профессиональном мастерстве, учебно-исследовательской и социально-значимой деятельности, а также педагогическим работникам, которые их подготовили, и педагогам дополнительного образования за высокие результаты в работе.