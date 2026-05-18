 
Общество

Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей 26 единиц гражданского оружия

С 11 по 17 мая сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 69 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, выявлено шесть административных правонарушений, изъято 26 единиц оружия и 83 боеприпаса. 

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

