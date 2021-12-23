Общество

Губернатор призвал псковичей не пускать членов семьи на лед ради добычи рыбы

Выходить на лед водоемов Псковской области на данный момент смертельно опасно. Об этом жителям региона напомнил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что вчера, 24 декабря, три рыбака застряли на льду Чудского озера около деревни Спицино в Гдовском районе. Сами выбраться они не могли – от берега их отделила трещина. На помощь мужчинам отправились спасатели из Гдова.

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«Любителей зимней рыбалки не остановила даже трагедия, произошедшая ранее на этой неделе. Три человека провалились под лед Чудского озера, один из них, житель соседнего региона, погиб», - рассказал губернатор.

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Он напомнил, что с 3 декабря на территории Псковской области запрещены выход и выезд на лед.

«Сейчас это смертельно опасно. И если самих рыбаков в этом убедить иногда невозможно, настоятельно призываю всех не пускать своих отцов, братьев и сыновей на неустойчивый лед ради пары килограммов рыбы. Лучше один раз поссориться, чем организовывать похороны. Берегите себя!» - добавил Михаил Ведерников.