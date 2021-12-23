Общество

Дезинфекционная установка для борьбы с АЧС поступила в Псковскую область

Дезинфекционная установка для борьбы с распространением африканской чумы свиней поступила в Псковскую область. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Установку перевезут на станцию по борьбе с болезнями животных, которая курирует Опочецкий, Красногородский и Пушкиногорский районы. Она предназначена для проведения ветеринарно-санитарных работ и ликвидации очагов инфекционных заболеваний животных.

Глава региона добавил, что в ближайшее время в область поступит еще одна подобная установка.

Ранее сообщалось, что карантин по африканской чуме свиней установили в деревне Коровкино Опочецкого района и в Пскове.