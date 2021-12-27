Общество

Псковичам напомнили, кому нужен пропуск для въезда в приграничные зоны

Псковичам напомнили, кому нужен пропуск для въезда в приграничные зоны. Информацию предоставили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

По правилам пограничного режима, закрепленным приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года №454 «Об утверждении правил пограничного режима» (с изменениями и дополнениями), въезд (проход) в пограничную зону, а также ведение в ней хозяйственной, промысловой и иной деятельности разрешаются только при наличии документов, удостоверяющих личность, соответствующих пропусков и разрешений.

Не требуется оформлять пропуск жителям приграничных районов: Гдовского, Печорского, Палкинского, Псковского (исключая город Псков), Пыталовского, Красногородского, Себежского, Невельского и Усвятского. Имеющие прописку в этих районах жители региона могут въезжать в пограничную зону на всей территории Псковской области только по паспорту гражданина России.

Пропуск в пограничную зону, а также разрешение на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне выдает пограничный орган или подразделение пограничного органа:

гражданам России, имеющим регистрацию в Псковской области, - на срок, указанный заявителем, но не более чем на 3 года;

другим категориям граждан - на срок, указанный заявителем, но не более чем на 1 год.

Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой административную ответственность в виде предупреждения или штрафа. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, помимо этого, предусмотрено административное выдворение за пределы Российской Федерации, напомнили сотрудники погрануправления.

Заявление на пропуск в пограничную зону можно подать в форме электронных сообщений на адрес

Пограничного управления: pu.pskovobl@fsb.ru, через интернет-портал «Госуслуги», почтой: 180019, Псков, улица Инженерная, 113. Также можно отправить личное обращение в бюро пропусков погрануправления, режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00.

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обращаться по телефонам: