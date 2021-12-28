Общество

Самые частые жалобы пенсионеров рассмотрели в Пскове

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов узнал о самых частых жалобах пенсионеров. Как сообщил Псковской Ленте Новостей региональный омбудсмен, в Псковской области начала складываться новая практика взаимодействия уполномоченного по правам человека и регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

В соответствии с подписанным в октябре 2021 года соглашением, региональный омбудсмен вместе с руководителем отделения ПФР рассматривает на регулярной основе индивидуальные и коллективные обращения граждан, имеющих высокую общественную значимость или массовый характер.

Так, на последней совместной встрече с заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области Ириной Петренко рассмотрели два обращения, поступивших от жителей региона, которые имели общественную значимость. Оба обращения касались зачета стажа работы в СССР и определения среднего заработка в это время для исчисления российской страховой пенсии.

Участники встречи проанализировали периоды работы граждан, обратившихся к региональному омбудсмену, произвели дополнительный расчет среднего заработка и трудового стажа граждан в период работы в СССР. Кроме того, они проверили правильность применения положений федерального закона о страховых пенсиях в РФ, в том числе в связи с новыми возрастными условиями выхода на пенсию.

По одному из обращений нарушений законодательства выявить не удалось, пенсию рассчитали и выплатили в полном размере, по второму – сделали запросы в Министерство обороны России для предоставления в короткие сроки документов, подтверждающих заработок заявителя в советский период. В случае получения таких документов пенсию гражданина перерассчитают в сторону увеличения.

«Складывающаяся новая практика взаимодействия на основе соглашения, которое мы заключили с управляющей псковского отделения Пенсионного фонда Натальей Мельниковой позволяет не только еще более оперативно рассматривать обращения граждан, но и сразу по результатам рассмотрения, в случае выявления нарушений, принимать решения, направленные на обеспечения прав наших граждан. Это важно в такой чувствительной сфере (после проведенной пенсионной реформы), как установление и выплата пенсий, которые у нас в стране у большинства пенсионеров не очень большие», - отметил региональный омбудсмен.