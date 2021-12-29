Общество

Сокращенным на работе разрешили досрочно выходить на пенсию

Россияне, которые были уволены из-за сокращений, могут с 1 января выйти на пенсию досрочно. Это следует из закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с начала 2022 года.

Как сообщает РБК, россияне, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше при соблюдении следующих условий:

работника уволили из-за сокращения штата или ликвидации организации,

страховой стаж работника не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Согласно документу, досрочный выход на пенсию безработному в предпенсионном возрасте может предложить служба занятости. Досрочная пенсия в таком случае будет выплачиваться со дня получения предложения до начала выплаты страховой пенсии по старости. К досрочной пенсии также могут прибить пенсию за выслугу лет.

Кроме того, Пенсионный фонд теперь будет обязан информировать раз в три года женщин, начиная с возраста 40 лет, а мужчин с 45 лет о предполагаемом размере пенсии по старости. О размере выплат граждане будут узнавать на портале «Госуслуги» 31 декабря соответствующего года с момента наступления 40 и 45 лет.