Общество

Около трех тысяч человек в Псковской области проходят курс лечения от COVID-19

Около трех тысяч человек в Псковской области находятся на стационарном и амбулаторном лечении от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В общей сложности на стационарном и амбулаторном лечении от COVID-19 находятся порядка трех тысяч пациентов. Выздоровление идет сложно и медленно», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

За прошедшие сутки факт заражения инфекцией в Псковской области подтвердили у 76 человек, за все время пандемии коронавирусом в области заразились 72 088 человек. Избавились от болезни в регионе за все время 68 517 пациентов, из них за сутки — 31. Умершими из-за COVID-19 в Псковской области признаны 1 299 человек.

На данный момент в регионе провели 722 765 исследований на коронавирус, 1 003 из них сделали за прошедшие сутки.