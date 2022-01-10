Общество

Иван Цецерский и Юлия Пересильд посетили Псково-Печерский монастырь

Актриса Юлия Пересильд и экс-глава города Пскова Иван Цецерский посетили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Иван Цецерский.

Фото: Instagram-аккаунт Ивана Цецерского

«Пандемия внесла свои коррективы — не был в обители год!» - написал экс-глава города.

Иван Цецерский отметил, что в монастыре ему становится чисто и светло на душе. «Чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы. Мощи преподобного Корнилия. Здесь нет суеты, все размеренно», - добавил он.

Ранее уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, недавно побывавшая на МКС для съемок фильма «Вызов», тоже выложила в своем Instagram-аккаунте фотографии из Псково-Печерского монастыря и короткое видео с прогуливающимся по обители олененком. «Горжусь всегда, что я отсюда!» – сказала актриса.