Общество

Псковичей в возрасте до 40 лет приглашают на службу по контракту

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района продолжает набор на военную службу по контракту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военкомате.

Набор ведут из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса. Кандидатами могут стать годные по состоянию здоровья люди в возрасте от 18 до 40 лет, отслужившие военную службу, имеющие хорошую физическую подготовку, а также прошедшие профессионально-психологический отбор, проверку УМВД и ФСБ.

Получить дополнительную информацию можно по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, кабинет 22, а также по телефону: 72-72-65.