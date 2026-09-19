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Юрист рассказал о новой схеме мошенников с пробной промывкой труб отопления

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Мошенники к началу отопительного сезона начали использовать новую схему с использованием подменных номеров. Об этом рассказал заслуженный юрист России, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.

По его словам, злоумышленники звонят гражданам по месту их регистрации или владения недвижимостью. Мошенники сообщают о скором предварительном запуске отопления и проведении пробной промывки труб специальными службами. Чтобы процедура прошла без аварий, жертве предлагают вступить в некий «чат жильцов» для регистрации заявки.

«В случае согласия потенциальной жертвы в мессенджере приходит ссылка на вход в чат жильцов. Далее сценарий разворачивается по накатанной схеме — ввод кода или переход по ссылке, после чего происходит кража аккаунта в мессенджере с последующей рассылкой всем контактам с просьбой о перечислении денег», — пояснил Соловьев.

Юрист добавил, что после взлома аккаунта могут последовать звонки от лиц, представляющихся сотрудниками ФСБ, ЦБ, Росфинмониторинга или Роскомнадзора. Злоумышленники пытаются запугать граждан информацией о якобы совершенных от их имени переводах на счета террористических организаций или оформленных доверенностях.

Для защиты от подобных атак Соловьев рекомендовал проверять любую информацию о плановых работах и тестовых пусках тепла напрямую в управляющей компании или товариществе собственников недвижимости, пишут РИА Новости.

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