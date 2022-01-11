Общество

«Беседка»: Галина Неваленная о ситуации по коронавирусу и гриппу в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 12 января. Гостем студии стала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней об итогах больших выходных для поликлиники, вакцинации от коронавируса и ситуации по гриппу в Пскове.

Часто ли псковичи обращались в поликлиники в период новогодних и рождественских праздников? Сколько человек на сегодняшний день привились от коронавируса и гриппа? Сколько должен длиться период между вакцинацией и ревакцинацией? Когда прежнее здание роддома передадут в ведение городской поликлиники?