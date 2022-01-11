Общество

Примерить костюм тигра и поучаствовать в конкурсе предложили псковичам

Конкурс-выставка творческих работ для детей «Символ года-2022» проходит в библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 12 лет.

Во время первого этапа, с 1 по 16 января, читателям библиотеки предлагается создать конкурсную работу и представить ее жюри. Затем, с 11 по 30 января, в библиотеке пройдет выставка.

31 января жюри подведет итоги конкурса, а на следующий день, 1 февраля, наградит победителей.

Для участия в в выставке нужно выполнить один из видов творческих работ:

создать поделку или рисунок;

закончить или продолжить известную сказку или стихотворение, в которой есть герой тигр;

проиллюстрировать книгу или историю, в которой один из героев - тигр;

сделать тематическую фотографию с книгой о тигре или в костюме тигренка.

Каждая работа должна сопровождаться информационной справкой, содержащей:

1) имя и фамилию автора рисунка/поделки,

2) название рисунка/поделки,

3) контактные данные участника.

Принести конкурсную работу в библиотеку-центр общения и информации имени И. Н. Григорьева на улице Юбилейной, 87а можно с 1 по 16 января 2021 года.

Дополнительная информация по телефону: (8112) 57-16-15.

Конкурсные работы можно увидеть в часы работы библиотеки.