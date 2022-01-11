Общество

Акт о зверствах фашистов в Усвятском районе обнародовал архив

Акт о зверствах фашистских захватчиков в Усвятском районе во время Великой Отечественной войны опубликовал Государственный архив Псковской области.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Здесь есть статистические данные: количество разрушенных жилых домов, школ, колхозных клубов, информация об утраченном производстве. Здесь же можно прочесть об уничтоженном поголовье скота: коровы, лошади, овцы, птица. Наряду со статистикой описаны сцены наказания мирных граждан. 17 июля 1941 года был избит житель деревни Пухново Терентьев Сергей Терентьевич. В результате ему сломали руку. За опоздание на работу были избиты 11 жителей Узковского сельсовета, каждому из опоздавших было нанесено 25 ударов палками по обнаженному телу. Акт был составлен с опорой на показания очевидцев в 1944 году», - рассказали в архиве.

Этот документ размещен на портале bsd.pskov.ru. Он разработан силами сотрудников Государственного архива Псковской области и регулярно пополняется архивными материалами о событиях, происходивших на оккупированных территориях.