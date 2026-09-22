Псковские работодатели стали в разы чаще искать продавцов, водителей и электриков — аналитики

За год (с августа 2025 по август 2026) псковские работодатели заметно чаще стали искать специалистов сразу в нескольких рабочих и технических профессиях. Сильнее всего выросло число вакансий для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров, водителей и экспедиторов, а также электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Больше всего (+152%) выросло число вакансий для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. На втором месте по динамике спроса — водители и экспедиторы: количество предложений для них увеличилось на 111%. На 77% вырос спрос на электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков. Также заметно увеличилось число предложений для поваров, пекарей и кондитеров — на 49%. Спрос на разнорабочих вырос на 25%.

«Работодатели Псковской области увеличивают спрос прежде всего на специалистов рабочих, торговых и технических профессий. Наиболее заметная динамика наблюдается в розничной торговле, транспорте, общественном питании и технических работах. Среди самых быстрорастущих по числу вакансий специальностей наиболее высокие медианные зарплатные предложения в августе получили водители и экспедиторы — 215 тысяч рублей, электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики — 160 тысяч рублей, разнорабочие — 124,5 тысяч рублей, повара, пекари и кондитеры — 57 тысяч рублей, а также продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — 46,7 тысяч рублей. Это показывает, что работодатели готовы предлагать конкурентный уровень оплаты тем специалистам, в ком особенно сильно нуждается сейчас рынок труда», — комментирует директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Аналитики проанализировали ситуацию на рынке труда в августе 2026 года в сравнении с августом 2025 года. Всего было исследовано более 1,6 миллионов вакансий, опубликованных на платформе в августе 2025 и августе 2026 года.