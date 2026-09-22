Суд отклонил жалобу подрядчика, с которым расторгли контракт на строительство школы в Себеже

Решение признать законным односторонний отказ от контракта на выполнение работ по проектированию, строительству, поставке оборудования и вводу в эксплуатацию здания школы на 825 мест в городе Себеже, заключенного с ООО «СК «Развитие», оставлено судом апелляционной инстанции без изменения, сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

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По материалам дела №А52-5044/2025 было установлено, что между обществом и администрацией Себежского района (впоследствии все права и обязанности переданы Себежской СОШ) в декабре 2022 года заключен контракт на выполнение работ по проектированию, строительству, поставке оборудования и вводу в эксплуатацию здания школы на 825 мест в Себеже.

Цена контракта составила более 764 миллионов рублей. Заказчик произвел авансирование в размере более 377 миллионов рублей, а также оплатил часть выполненных работ. Школу должны были сдать к 11 декабря 2025 года.

Вместе с тем подрядчик допустил существенные нарушения обязательств по контракту, в связи с чем 24 сентября 2025 школа приняла решение об одностороннем расторжении контракта.

Подрядчик, полагая, что просрочка выполнения работ произошла по независящим от него обстоятельствам, обратился в суд с требованием о признании решения незаконным. Решением от 27 марта 2026 года суд отказал в удовлетворении требований.

При рассмотрении спора суд пришел к выводу об отсутствии доказательств, свидетельствующих о необоснованности претензий учреждения, и об отсутствии нарушений в части взятых на себя обязательств со стороны общества.

Более того, в ходе судебного разбирательства было установлено, и стороны не отрицали, что на момент расторжения контракта объем выполненных работ на объекте составил 27,8%. Таким образом, результат, на который рассчитывал заказчик при заключении контракта, на момент принятия решения о расторжении контракта подрядчиком не достигнут. Решение отказаться от контракта признано законным, жалоба на это решение не удовлетворена.

Кроме того, школа подала исковое заявление о взыскании с подрядчика неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по контракту. Судебное заседание отложено на 16 октября.