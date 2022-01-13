Общество

Индексацию пенсий россиян на 8,6% оформят с 1 января

Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января (2022 года - ред.)», - приводит словам Матвиенко ТАСС.

«Это хорошая, справедливая мера, потому что именно пенсионеры в первую очередь серьезно пострадали материально из-за скачка цен в прошлом году, особенно на продовольствие», - подчеркнула Матвиенко.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году в среднем составит 20 047 рублей, в 2024 году - 21 150 рублей, а общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей.

По закону об индексации пенсий с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9%, до 18 521 рубля. Согласно закону, ежегодная индексация пенсий должна превышать уровень инфляции, однако в 2021 году годовая инфляция составила 8,4%, в связи с чем президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить индексацию пенсий на 8,6%.