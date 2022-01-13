Общество

Циклон «Эльза» надвигается на Псковскую область

Циклон «Эльза» с сильным ветром до 18 м/с и снегом с дождем надвигается на Псковскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Фото: «Россети Северо-Запад»

По прогнозам, осадки будут сопровождаться колебаниями температуры в районе нуля градусов. «Это идеальные условия для образования льда на проводах», - говорится в сообщении.

Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности: 110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится до вечера пятницы.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.