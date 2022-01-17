Общество

Дубовая аллея и скейт-парк появятся в районе улиц Владимирской и Никольской

Аллея и скейт-парк появятся в районе улиц Владимирской и Никольской. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в ходе прямого эфира в Instagram.

«Эта точка достаточно красивая. Планируется продолжение обустройство территории в сторону берега реки Великой от улицы Никольской. В конце прошлого года был разыгран контракт, но снег, к сожалению, выпал рано. Работы были приостановлены, весной их продолжим. Здесь планируется посадить аллею. Она будет достаточно интересной и красивой. Планируется посадить дубы», — рассказал Борис Елкин и напомнил, что здесь также появится скейт-парк.

Сити-менеджер указал на полезность развития этой территории. «Будем ее развивать. На Завеличье не хватает зеленых зон», — продолжил он.

«Будем продолжать уделять внимание озеленению городу, обустройству общественных пространств», — добавил Борис Елкин.