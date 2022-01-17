Общество

Новый циклон движется на Европейскую Россию

Новый циклон движется на Европейскую Россию, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Примерно то же самое, что накануне творилось в южных областях, сегодня случится на Северо-Западе России. Туда со стороны Скандинавии прорывается новый вихрь, и в зоне его влияния тоже ожидаются осадки. И тоже в разных фазах: западнее линии Петрозаводск - Великий Новгород они будут выпадать в виде дождей», - говорится в сообщении.

Поскольку воздух в циркуляции этого вихря очень теплый, его «вторжение» приведет к «весьма необычной ситуации», отмечают синоптики. «Пока Центральные регионы будут мерзнуть при -5…-10°С, в Заполярье и на берегах Балтики случатся оттепели, а это чревато гололедными явлениями. Местами в Ленинградской области и Карелии сегодня не исключены ледяные дожди», - добавили в «Фобосе».

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Напомним, 17 января на Псковскую область обрушился циклон «Герхильд». В результате сильного ветра в Себежском районе 1,5 тысячи человек оставались без электричества.