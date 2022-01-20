Общество

«Горячую линию» по вопросам защиты должников от коллекторов откроют в Пскове

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области организует «горячую линию» по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Мероприятие пройдет 24 января с 11:00 до 13:00. В это время все желающие могут позвонить по телефону 8(8112)699-017 и сообщить о противоправных действиях «коллекторских» организаций или получить разъяснения положений Федерального закона от 3 июля 2016 года №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».

На вопросы граждан ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Псковской области Андрей Глотиков.

Управление ФССП напоминает, что по вопросам защиты прав и законных интересов при возврате просроченной задолженности жители региона могут обратиться посредством письменного обращения, через интернет-приемную на официальном сайте управления или в отдел правового обеспечения и ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, по адресу: город Псков, улица Текстильная, 3.