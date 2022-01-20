Общество

Захоронить Ленина «рядом с родственниками» призвали в Мосгордуме

Владимира Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками. Такое мнение высказал депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти», — цитирует депутата РИА Новости.

По его мнению, «на самом почетном месте страны лежит человек, который за немецкие деньги осуществлял государственный переворот, захватывал власть и разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа, как нам строить государство».

Ранее в этом году вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал идею о перенесении мемориального кладбища с Красной площади глупостью и провокацией.