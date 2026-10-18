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Эксперт рассказала, какие выплаты положены отцу при рождении ребенка

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Россиянин при рождении ребенка может оформить выплаты, среди которых единовременное пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и единое пособие на детей до 17 лет, сообщила директор программы Федерального методического центра по повышению финансовой грамотности Президентской академии Нина Гукасова.

День отца в России отмечается каждое третье воскресенье октября. В 2026 году это 18 число.

«Единовременное пособие при рождении ребенка. Право на выплату имеет один из родителей - в том числе отец, если мать не работает или не обратилась за пособием», - сказала Гукасова.

Она уточнила, что с 2026 года размер выплаты составляет 28 450 рублей. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях сумма увеличивается на районный коэффициент. Кроме того, работающий отец вправе оформить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и получать ежемесячное пособие вместо матери, если она уже не получает аналогичную выплату.

Гукасова отметила, что другая мера поддержки в виде единого пособия на детей до 17 лет выплачивается одному из родителей с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи. Кроме того, работающий отец двух и более детей при соблюдении определенных условий также может оформить ежегодную семейную выплату, введенную с 2026 года, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, официально трудоустроенный россиянин среди прочего имеет право взять больничный по уходу за ребенком.

«Если сыну или дочери меньше восьми лет, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% от среднего заработка мужчины независимо от его трудового стажа и формы лечения ребенка», - заключила эксперт.
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