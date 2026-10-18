Эксперт рассказала, какие выплаты положены отцу при рождении ребенка

Россиянин при рождении ребенка может оформить выплаты, среди которых единовременное пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и единое пособие на детей до 17 лет, сообщила директор программы Федерального методического центра по повышению финансовой грамотности Президентской академии Нина Гукасова.

День отца в России отмечается каждое третье воскресенье октября. В 2026 году это 18 число.

«Единовременное пособие при рождении ребенка. Право на выплату имеет один из родителей - в том числе отец, если мать не работает или не обратилась за пособием», - сказала Гукасова.

Она уточнила, что с 2026 года размер выплаты составляет 28 450 рублей. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях сумма увеличивается на районный коэффициент. Кроме того, работающий отец вправе оформить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и получать ежемесячное пособие вместо матери, если она уже не получает аналогичную выплату.

Гукасова отметила, что другая мера поддержки в виде единого пособия на детей до 17 лет выплачивается одному из родителей с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи. Кроме того, работающий отец двух и более детей при соблюдении определенных условий также может оформить ежегодную семейную выплату, введенную с 2026 года, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, официально трудоустроенный россиянин среди прочего имеет право взять больничный по уходу за ребенком.