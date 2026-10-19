«КамАЗ» с 1976 года выпустил почти 2,6 миллиона машин

Крупнейший российский производитель грузовой техники «Камаз» с момента начала своей работы в 1976 году выпустил почти 2,6 миллиона автомобилей, сообщил гендиректор концерна Сергей Когогин.

«На сегодня мы уже произвели 2 миллиона и почти 600 тысяч автомобилей. Вот это такая приятная цифра. И, конечно, сейчас у нас не четыре модели, а 450 сходит с конвейера», - сказал топ-менеджер в интервью ИС «Вести».

Он напомнил, что «Камаз» выпускает автомобили с 16 февраля 1976 года, а первым серийным грузовиком, сошедшим с конвейера, стал «Камаз-5320».

Когогин рассказал также, что производитель в 2026 году планирует произвести примерно 38-40 тысяч автомобилей.

«В этом году, я думаю, мы выйдем на 38-40 тысяч автомобилей. У нас сегодня переходный период. У нас есть поколение К3 – это исторический «Камаз», прошедший глубокую модернизацию… Есть поколение К5. В К5 от К3 нет ни одной детали. То есть это новые кабины, новые рамы, мосты – все, абсолютно все новое», - сказал он.

Он отметил, что основной акцент в распределении производственных объемов компания делает на поколение «Камазов» К5.

«Например, за год мы только 82 образца специальной техники на шасси «Камаз» серии К5 разместили, сертифицировали с нашими заводами-партнерами. Это совершенно разные бетоносмесители, бетононасосы, это самосвалы – то, что делаем мы сами. Это различные коммунальные машины, зерновозы, невероятное количество всего, там мусоровозы, например», - пояснил топ-менеджер.

Он поделился, что при создании грузовиков поколения К5 производитель уделял большое внимание практичности и топливной экономичности. Так, по расчетам, минимальный пробег автомобилей до заезда на сервис должен составлять 120 тысяч километров, пишет РИА Новости.