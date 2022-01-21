Общество

Количество открытых в Сбере эскроу-счетов в СЗФО за год выросло в 2,5 раза

Количество эскроу-счетов, открытых в Сбербанке на территории СЗФО в 2021 году, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом. Всего на сегодняшний день в региональном Сбере открыто более 40 000 счетов эскроу на общую сумму 140 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Всего в 2021 году банк профинансировал строительство около 2,5 млн квадратных метров жилья, из которых 1,7 млн приходится на Санкт-Петербург и Ленобласть. За год объем кредитных средств, выданных на эти цели, превысил 100 млрд рублей. Спрос на квадратные метры в регионе остается стабильно высоким.

«Ставшая уже для многих застройщиков региона привычной, система эскроу-счетов обеспечивает сохранность средств покупателей жилья до окончания строительства объекта. Все процессы отлажены, в прошлом году значительно выросло число завершенных проектов. По 60 объектам в СЗФО произошло раскрытие эскроу-счетов, то есть средства поступили на счета застройщиков и в счет погашения кредитов», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.