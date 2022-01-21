Общество

Сенатор Елена Бибикова заявила о важности индексации пенсий военных

Военных пенсионеров уже давно беспокоит вопрос, почему их пенсии растут медленнее, чем гражданские. В связи с этим предложение президента об индексации на 8,6% пенсий военным пенсионерам по аналогии с гражданскими пенсиями — правильное, справедливое решение, сказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

Как пишет «Парламентская газета», президент Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%. Об этом российский лидер заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России, сообщается на сайте Кремля 21 января. Выплаты, которые коснутся 2,6 миллиона россиян, необходимо пересчитать с 1 января 2022 года.

Ранее было принято решение повысить с 1 января пенсии гражданским неработающим пенсионерам. Выплаты проиндексировали на 8,6% — чуть выше уровня инфляции, которая по итогам 2021 года составляет 8,4%. Такая норма есть в законе, принятом на пленарном заседании Госдумы 20 января.

«Разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров, - сказал глава государства. - Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц».

По словам Путина, индексация военных пенсий была запланирована осенью на 4%. «Это ниже фактической инфляции, а ждать повышения пришлось бы довольно долго», — подчеркнул глава государства.

«В соответствии с законом индексация пенсий полагалась военным пенсионерам только с 1 октября 2022 года на 4% — на уровень инфляции, которая прогнозировалась ранее», — пояснила Бибикова. Сейчас президент дал поручение правительству — уже с 1 января этого года проиндексировать пенсии военным пенсионерам на уровень чуть выше фактической инфляции, отметила она. Это коснется не только военных пенсионеров, но и приравненных к ним категорий. В их числе — вышедшие на пенсию сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного комитета.

«То есть фактически всем, кто получает пенсии по линии силовых структур, их проиндексируют по аналогии с гражданскими, на 8,6%», — сказала Бибикова. Это решение, по ее словам, восстанавливает справедливость по отношению к военным пенсионерам.