Сирены прозвучат в Великих Луках 11 ноября

Жители Великих Лук услышат звуки сирен в среду, 11 ноября. С 7:30 до 13:00 в городе пройдёт комплексная проверка систем оповещения гражданской обороны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Во время проверки специалисты несколько раз включат электросирены и сиренно-речевые установки, чтобы убедиться в их исправности. Такие проверки необходимы, чтобы проверить исправность оборудования в случае чрезвычайной ситуации.

В администрации города призвали великолучан сохранять спокойствие и не беспокоиться при звуках сирен, поскольку их включение будет плановым.