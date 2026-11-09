ИИ научился точнее выявлять признаки болезни Альцгеймера

Разработка «Яндекса» и НИУ ВШЭ помогла ученым Гарвардского университета и университета штата Техас повысить точность распознавания когнитивных нарушений до 77%. Для этого исследователи использовали искусственно созданные данные, которые позволили дополнить небольшую выборку генетической информации пациентов.

Изображение сгенерировано нейросетью

В эксперименте приняли участие 542 человека. Применение технологии TabDDPM позволило увеличить показатель качества распознавания нарушений с 68 до 77%. Метод генерирует дополнительные данные на основе закономерностей реальных медицинских записей, не копируя их.

Разработка может расширить возможности применения искусственного интеллекта в медицинских исследованиях, особенно при ограниченном количестве данных. При этом алгоритм пока не диагностирует болезнь Альцгеймера, а выявляет признаки когнитивных нарушений и может использоваться как инструмент поддержки врачебных решений, пишут «Известия» .