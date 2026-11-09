Красный уровень опасности для метеозависимых: синоптики предупредили о сокрушительной магнитной буре

Резкое ухудшение геомагнитной обстановки, вызванное серией мощных вспышек на Солнце, прогнозируют ученые сегодня, 9 ноября. Земля вошла в поток плотного солнечного ветра, что спровоцировало возмущение магнитосферы планеты, перерастающее в полноценный геомагнитный шторм. В течение всего дня уровень активности будет колебаться в пределах так называемой «красной зоны», что окажет влияние как на самочувствие людей, так и на работу некоторых технических систем.

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Основной пик геомагнитных возмущений, по предположениям ученых, придется на утренние и дневные часы. Сила ударов достигнет 4–5 баллов, что классифицируется как умеренная магнитная буря уровня G1–G2. К вечеру интенсивность шторма немного снизится, однако магнитосфера останется в возбужденном состоянии (около 3 баллов) до конца суток.