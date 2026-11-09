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Красный уровень опасности для метеозависимых: синоптики предупредили о сокрушительной магнитной буре

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Резкое ухудшение геомагнитной обстановки, вызванное серией мощных вспышек на Солнце, прогнозируют ученые сегодня, 9 ноября. Земля вошла в поток плотного солнечного ветра, что спровоцировало возмущение магнитосферы планеты, перерастающее в полноценный геомагнитный шторм. В течение всего дня уровень активности будет колебаться в пределах так называемой «красной зоны», что окажет влияние как на самочувствие людей, так и на работу некоторых технических систем.

Изображение сгенерировано нейросетью

Основной пик геомагнитных возмущений, по предположениям ученых, придется на утренние и дневные часы. Сила ударов достигнет 4–5 баллов, что классифицируется как умеренная магнитная буря уровня G1–G2. К вечеру интенсивность шторма немного снизится, однако магнитосфера останется в возбужденном состоянии (около 3 баллов)  до конца суток.

В периоды такой космической активности метеозависимые граждане могут испытывать недомогание, головную боль, беспричинную усталость, сонливость и резкие скачки артериального давления. Чтобы минимизировать негативное влияние, врачи рекомендуют снизить физические и эмоциональные нагрузки, отказаться от тяжелой пищи, пить больше чистой воды и проводить время на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями необходимо держать под рукой назначенные медицинские препараты, пишет «МК в Новосибирске» .

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