В России в 2027 году появятся единые учебники по физике

Единые учебники по физике начнут появляться в школах в марте-апреле 2027 года, сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.

«Они (новые единые учебники по физике - ред.) сейчас в разной степени готовности, какие-то учебники на экспертизе, какие-то учебники уже находятся в апробации, но в декабре 2026 года они войдут в федеральный перечень учебников и, соответственно, в марте-апреле 2027 года такие учебники начнут закупать, они будут появляться в школе», - сказала Колударова на симпозиуме «Большая наука в школе».

Она отметила, что учебники по физике, математике, химии, биологии базового уровня готовят представители Российской академии наук, пишет РИА Новости.