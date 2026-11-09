Более 12 заявок от Псковской области подали для участия в конкурсе-премии «Безграничные возможности»

Более 12 заявок от Псковской области уже проходят соответствующие процедуры для принятия участия в первом Всероссийском конкурсе-премии для людей с ограниченными возможностями «Безграничные возможности». Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе пресс-конференции, посвященной проводимому мероприятию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В пресс-конференции по вопросам проведения первого Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности» также приняли участие министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева, председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова и директор Центра информационных систем Псковской области (ГБУ ПО ЦИС ПО), депутат Заксобрания Псковской области Михаил Каратыш.

«"Безграничные возможности" – это тот самый правильный человеческий опыт, который мы имеем на территории региона. В отношении всех людей, которые имеют трудности со здоровьем. Для нашего региона поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграция в активную общественную жизнь всегда были и остаются безусловным приоритетом, поэтому данный конкурс – это уникальная площадка, где люди могут рассказать, поделиться опытом, приобрести новые навыки и новые практики для реализации на территории региона. Успешные проекты, которые уже реализуются на территории Псковской области, интересуют многих за его пределами, но это не значит, что мы достигли в этом уже полного совершенства, и нам не над чем работать», — отметила Вера Емельянова.

По словам спикеров пресс-конференции, главная задача данного конкурса-премии — привлечь внимание общественных организаций и предпринимателей, органы государственной, муниципальной власти и лично каждого человека, который в этой жизни столкнулся с возможностью оказаться в такого рода ситуации.

Ольга Евстигнеева рассказала, что в конкурсе представлено 12 номинаций.

Направление «Люди без границ» посвящено личным историям и личным победам граждан с инвалидностью. В этом блоке представлено шесть номинаций: «Свой путь», «Открывая возможности», «Счастье быть вместе», «Голос перемен/Язык равенства», «Навстречу миру» и «Мечта без границ».

Направление «Норма жизни» показывает практики, направленные на развитие инклюзивной среды, и также объединяет шесть номинаций: «Открытая команда», «Культура без границ», «Образование для каждого», «Технология возможностей», «Нужны друг другу» и «Территория равных возможностей».

В декабре регионы проведут отбор, зимой региональным победителям предстоит экспертная оценка. К 5 марта 2027 года будут определены 39 финалистов, из которых выберут 13 победителей. Победители в номинации «Мечта без границ» будут выбраны народным голосованием.

Как отметила Вера Емельянова, подать заявки для участия в конкурсе могут все желающие: «Это могут быть частные заявки от просто граждан, которые уже имеют свой собственный уникальный опыт жизни, которые состоялись, которые получили новый шанс и возможности».

Также принять участие в конкурсе-премии могут и общественные организации, которые реализуют комплексные программы и мероприятия для людей с ограниченными возможностями.

Заявка для участия в первом Всероссийском конкурсе-премии «Безграничные возможности» состоит из анкеты, где человек рассказывает свою историю, указывает, в какой номинации хочет принять участие. Также к ней прикладываются фото- и видеоматериалы.

«У всех жителей нашей области, у людей с инвалидностью, есть возможность быть первыми. А быть первыми всегда немножко проще и легче, потому что не на кого равняться, не за кем стремиться, и ваши заявки могут получиться очень и очень хорошими. Хочу сказать, при поддержке правительства области, подавать заявку будет легко. Когда ты понимаешь, что тебе помогут, поддержат, то "вырастают крылья", и можно сделать это намного проще. Правительство области уделяет огромное внимание, приоритетное значение проблемам людей с инвалидностью, и для них в первую очередь важны люди», — прокомментировала Марина Борисенкова.

Михаил Каратыш на своем примере рассказал, насколько важно людям с ограниченными возможностями «не опускать руки и верить в свои силы».

«Я способен идти дальше, а значит, мне не надо на этом останавливаться. Идет движение вперед. На это также влияют положительные примеры, информирование, потому что в конкурсе будут рассматриваться не только истории людей, которые получили ограничения по здоровью, но и организации, которые оказывают помощь, и истории семей. Я считаю, что это побудит всех, кто по какой-либо причине получил ограничение по здоровью, идти, двигаться дальше, к новым горизонтам, и достигать новых возможностей», — добавил Михаил Каратыш.

Для всех желающих получить дополнительную информацию о конкурсе или обратиться за помощью с подачей заявки в министерстве социальной защиты Псковской области с 9:00 до 18:00 будет работать телефон: 29 99 98 (доп. 175) - Надежда Семенова.

Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности» проводится по инициативе Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и при поддержке Минтруда России (координатор конкурса), Минцифры России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минздрава России и Росмолодёжи.

Генеральным партнёром конкурса выступает Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Информационными партнерами конкурса стали ТАСС и ВГТРК. Также конкурс поддержали социальная сеть «ВКонтакте», Добро.РФ, ИРИ и ряд других информационных изданий.