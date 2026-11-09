Более 12 заявок от Псковской области подали для участия в конкурсе-премии «Безграничные возможности»

Более 12 заявок от Псковской области уже проходят соответствующие процедуры для принятия участия в первом Всероссийском конкурсе-премии для людей с ограниченными возможностями «Безграничные возможности». Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе пресс-конференции, посвященной проводимому мероприятию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В пресс-конференции по вопросам проведения первого Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности» также приняли участие министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева, председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова и директор Центра информационных систем Псковской области (ГБУ ПО ЦИС ПО), депутат Заксобрания Псковской области Михаил Каратыш.
По словам спикеров пресс-конференции, главная задача данного конкурса-премии — привлечь внимание общественных организаций и предпринимателей, органы государственной, муниципальной власти и лично каждого человека, который в этой жизни столкнулся с возможностью оказаться в такого рода ситуации.
Ольга Евстигнеева рассказала, что в конкурсе представлено 12 номинаций.
Направление «Люди без границ» посвящено личным историям и личным победам граждан с инвалидностью. В этом блоке представлено шесть номинаций: «Свой путь», «Открывая возможности», «Счастье быть вместе», «Голос перемен/Язык равенства», «Навстречу миру» и «Мечта без границ».
Направление «Норма жизни» показывает практики, направленные на развитие инклюзивной среды, и также объединяет шесть номинаций: «Открытая команда», «Культура без границ», «Образование для каждого», «Технология возможностей», «Нужны друг другу» и «Территория равных возможностей».
В декабре регионы проведут отбор, зимой региональным победителям предстоит экспертная оценка. К 5 марта 2027 года будут определены 39 финалистов, из которых выберут 13 победителей. Победители в номинации «Мечта без границ» будут выбраны народным голосованием.
Как отметила Вера Емельянова, подать заявки для участия в конкурсе могут все желающие: «Это могут быть частные заявки от просто граждан, которые уже имеют свой собственный уникальный опыт жизни, которые состоялись, которые получили новый шанс и возможности».
Также принять участие в конкурсе-премии могут и общественные организации, которые реализуют комплексные программы и мероприятия для людей с ограниченными возможностями.
Заявка для участия в первом Всероссийском конкурсе-премии «Безграничные возможности» состоит из анкеты, где человек рассказывает свою историю, указывает, в какой номинации хочет принять участие. Также к ней прикладываются фото- и видеоматериалы.
Михаил Каратыш на своем примере рассказал, насколько важно людям с ограниченными возможностями «не опускать руки и верить в свои силы».
Для всех желающих получить дополнительную информацию о конкурсе или обратиться за помощью с подачей заявки в министерстве социальной защиты Псковской области с 9:00 до 18:00 будет работать телефон: 29 99 98 (доп. 175) - Надежда Семенова.
Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности» проводится по инициативе Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и при поддержке Минтруда России (координатор конкурса), Минцифры России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минздрава России и Росмолодёжи.
Генеральным партнёром конкурса выступает Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».
Информационными партнерами конкурса стали ТАСС и ВГТРК. Также конкурс поддержали социальная сеть «ВКонтакте», Добро.РФ, ИРИ и ряд других информационных изданий.
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