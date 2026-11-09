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День СОБР в России и День ромовой бабы отмечают сегодня

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День СОБР в России, Международный день против фашизма и антисемитизма, а также антиядерных акций и День ромовой бабы отмечают сегодня, 9 ноября.

Изображение сгенерировано нейросетью

День СОБР в России — профессиональный праздник сотрудников специальных отрядов быстрого реагирования, которые занимаются обеспечением общественной безопасности. Бойцы этих подразделений борются с организованной преступностью, задерживают вооруженных преступников и проводят специальные операции. От них требуется высокий уровень физической подготовки, а еще выдержка, мужество и умение работать в команде. 9 ноября в нашей стране чествуют действующих сотрудников и ветеранов СОБР, вспоминают бойцов, погибших при исполнении служебного долга, и отмечают заслуги подразделений.

Международный день против фашизма и антисемитизма также отмечается 9 ноября из-за того, что в 1938 году в нацистской Германии начались массовые еврейские погромы, получившие название «Хрустальная ночь» (Kristallnacht). По всей стране нацисты громили еврейские лавки, синагоги и дома, избивали и убивали людей только за их происхождение. Этот ужас стал предвестником Холокоста. В память о событиях той ночи в 1995 году международные организации объявили 9 ноября Днем против фашизма и антисемитизма.

В разных странах в этот день проходят демонстрации против расизма, национализма и других форм проявления ненависти и нетерпимости, выставки, общественные дискуссии, акции памяти и лекции. Дата служит напоминанием о важности борьбы с любыми проявлениями фашистской идеологии.

Международный день антиядерных акций — дата, которая объединяет людей, выступающих за мир без ядерной угрозы. Она напоминает о трагических последствиях ядерных катастроф и призывает к ядерному разоружению, прекращению ядерных испытаний, поиску безопасных и экологически чистых источников энергии. По всему миру проходят акции: от конференций экспертов по безопасности до молодежных флешмобов за «зеленую планету»

День ромовой бабы посвящен воздушной выпечке, пропитанной сладким сиропом с ромом и покрытой сахарной глазурью. Сегодня любители сладкого могут побаловать себя любимым лакомством, вспомнить вкус детства и даже попробовать приготовить ее самостоятельно, пишет «Газета.ru» .

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