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Юные псковичи открыли «Волшебный мир Щедрина»

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8 ноября в псковском Детском объединении «ТворчестВО!» прошёл литературно-познавательный час «Волшебный мир Щедрина», приуроченный к 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: Детское объединение «ТворчестВО!» / «ВКонтакте»

Как рассказали организаторы, писатель через свои произведения с юмором и иронией показывал человеческие недостатки: глупость, лень, жадность и трусость. Например, в сказке «Премудрый пискарь» он высмеивал чрезмерную осторожность.

 

Дети послушали отрывки из этой сказки на громких чтениях, а затем ответили на вопросы библиоквиза.

На книжной выставке «Мудрые сказки» юные читатели познакомились с произведениями юбиляра. А на мастер-классе участники группы сделали рыбок из бумажных тарелок и раскрасили их гуашью.

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