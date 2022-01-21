Общество

Полноценно отдохнуть в праздники смогли менее половины жителей СЗФО – опрос

Около половины опрошенных жителей Северо-Западного федерального округа не успели отдохнуть за время новогодних каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

«47% жителей СЗФО признались, что новогодних каникул им было недостаточно, чтобы отдохнуть от работы – о более длинных праздниках, как правило, мечтают представители науки и образования (60%) и специалисты по управлению персоналом (58%). Хватило времени для отдыха в самый раз 44% жителей СЗФО», - говорится в сообщении.

При этом 8% опрошенных жителей СЗФО вообще считают, что «праздники затянулись и отдыхать стоило бы поменьше», наибольшая часть таких среди бухгалтеров – 23%.

19% трудоустроенных респондентов сообщили, что в течение новогодних каникул (с 31 декабря по 9 января) им приходилось постоянно работать – чаще всего это представители производственной сферы (31%), специалисты по продажам (25%) и административный персонал (21%). Еще 50% жителей СЗФО работали в праздники лишь время от времени, это самый высокий показатель по стране: в среднем время от времени на новогодних каникулах работали лишь 33% россиян.

Вообще не пришлось отвлекаться от отдыха 31% жителей СЗФО. Последние преобладают среди специалистов по управлению персоналом (73%) и работников научно-образовательной сферы (71%).

Отправиться в путешествие на новогодние каникулы смогли лишь 18% опрошенных, подавляющее большинство посещали города России. Еще 83% в эти праздники не покидали регионы СЗФО. Наиболее активными путешественниками по России стали государственные служащие (28%) и высший менеджмент (23%). Те, кто провел праздники дома, преобладают среди специалистов по управлению персоналом и бухгалтеров (по 86%).

Аналитики добавили, что 25% жителей СЗФО вышли с новогодних каникул в хорошем настроении, 42% - в обычном, 28% - в плохом. Позитивным настроем отличается высший менеджмент (50%), негативным – работники науки и образования (34%).