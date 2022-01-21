Общество

Юных псковичей приглашают к участию в экономической олимпиаде

Учащихся Псковской области приглашают попробовать свои силы в экономической олимпиаде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. «Нижегородская академия МВД России объявляет о проведении Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики». В целях укрепления престижа службы в оперативных и следственных подразделениях по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями МВД России, вовлечения гражданской молодежи в процессы социального противодействия экономическим и коррупционным преступлениям, популяризации государственной службы, а также выявления школьников, обладающих необходимыми знаниями, умениями, навыками и проявляющих интерес к дальнейшей работе в органах внутренних дел, формирования осознанного выбора учащимися выпускных классов общеобразовательных организаций профессий «оперуполномоченный подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции» и «следователя по расследованию экономических преступлений» Нижегородской академией МВД России среди учащихся всех регионов Российской Федерации проводится Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики».

Данная олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное интернет-тестирование) и заключительный (участие в испытаниях на базе Нижегородской академии МВД России).

К участию приглашаются учащиеся 8-11 классов. Задания формируются с учетом школьной программы по общеобразовательному предмету «Обществознание».

Для участия в олимпиаде необходимо в период с 9 ноября 2021 года по 31 января 2022 года зарегистрироваться на портале олимпиады: http://46.229.138.58:8090/ или http://95.79.56.213:8090/, либо перейти по вкладке «Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики» раздела «Поступление» на сайте Нижегородской академии МВД России (https://на.мвд.рф/), в указанные при регистрации сроки подать заявку и пройти интернет-тестирование.

Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами, сертификатами и ценными подарками», - отметилми в УМВД России по Псковской области..